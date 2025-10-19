Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 октября 2025 в 21:36

Вернувшимся из плена бойцам ВСУ мешают получать льготы и выплаты

ТАСС: МО Украины препятствует получению льгот бойцами, вернувшимися из плена

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Минобороны Украины создает препятствия для военнослужащих, вернувшихся из плена, в получении положенных выплат и льгот, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, из-за этого военные нередко вынуждены продавать свои боевые награды.

Это далеко не единственный случай. Такое в основном происходит с теми, кто вернулся из плена и не вступил в ряды ВСУ заново, даже в качестве инструкторов. Чиновники Минобороны Украины всячески препятствуют им в получении положенных выплат и льгот, — указал собеседник агентства.

В качестве примера он привел историю военнослужащего 58-й отдельной мотопехотной бригады, который продал часть госнаград для оплаты лечения после ранения. Как отметили в силовых структурах, боец участвовал в событиях на Майдане и проходил службу в рядах «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он также призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным.

бойцы
ВСУ
льготы
Минобороны Украины
