19 октября 2025 в 20:57

Италия постепенно становится страной «заброшенных домов»

В Италии пустует почти 9,5 млн жилых объектов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно отчету фонда IFEL, основанному на данных переписи населения 2021 года, в Италии не используются 27,3% жилых помещений — это примерно 9,5 млн домов, передает Il Sole 24 Ore. Для сравнения, во Франции этот показатель втрое ниже, а в Германии — в шесть раз.

Примерно 5,7 млн пустующих домов, включая унаследованные дачи, предназначены для отдыха, но не используются и могли бы быть сданы в аренду. В малых городах и поселках на юге страны наблюдается повышенная концентрация предложений о продаже жилья. В то же время в мегаполисах центральной и северной частей страны ситуация с недвижимостью более стабильная.

Более половины итальянцев (55%) живут в собственных домах, преимущественно это пожилые граждане старше 65 лет. Молодое поколение чаще снимает жилье, однако рынок аренды ограничен: всего 13,1% жилого фонда доступно для сдачи внаем — это наименьший показатель среди стран Европы.

Если сравнивать с Германией, больше половины квартир там арендуется. Только 2% из 16 тыс. вновь построенных социальных квартир готовы к заселению. Это свидетельствует о том, что предложение доступного жилья не соответствует текущим потребностям граждан, говорится в отчете.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что крупных проблем на рынке жилья в России сейчас нет, однако ситуация различается от региона к региону. В некоторых субъектах фиксируется большое количество непроданных квартир, особенно там, где ранее наблюдался строительный бум.

