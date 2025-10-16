Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 09:18

Центробанк оценил состояние рынка жилья

ЦБ России: крупных проблем на рынке жилья нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупных проблем на рынке жилья в России сейчас не наблюдается, однако ситуация существенно различается от региона к региону, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Эксперт отметила, что наибольшее число непроданных квартир сегодня фиксируется в субъектах, где ранее наблюдался строительный бум.

Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже. Допустим, есть московский рынок, где традиционно очень хорошая распроданность (сейчас 49% строящегося жилья уже распродано) и вообще проблем нет. И есть регионы, где гораздо больше непроданных квартир и больше признаков затоваривания, — сказала Данилова.

По ее словам, в Краснодарском крае «распроданность» составляет 21%, в Ленинградской области — 25%, в Ростовской области — 24%. Эти регионы привлекали спрос в рамках льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что объем выданной ипотеки в России снизился на 33,5% за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Речь идет о сумме в 2,59 трлн рублей. При этом объем выданной ипотеки в сентябре составил 399,2 млрд рублей, а средний размер выдаваемого кредита в указанном месяце достиг 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025-го).

