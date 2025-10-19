Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых

Исполнительный директор и главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, которого ранее арестовали в Баку, освободили, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит «Интерфакс», журналист уже вылетел в Россию.

Картавых был освобожден и вылетел в Россию, — сообщила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Москва готова продолжить обсуждение с Баку ситуации с арестованными в Азербайджане россиянами. Тогда Захарова говорила, что Россия рассчитывает на скорейшее освобождение и возвращение граждан домой. Она также упомянула изменение меры пресечения Игорю Картавых.

До этого переведенный под домашний арест Картавых встретился с дипломатами. Захарова добавила, что все это время российские дипломаты поддерживали с ним контакт, предоставляли необходимую помощь с учетом состояния его здоровья.

До это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали острые проблемы в позитивном ключе. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, затрагивался ли в ходе встречи вопрос о задержанных россиянах.