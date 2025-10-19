Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:00

Эти баклажаны с сыром просто сказка: почему раньше так не додумалась сделать — шедевр с соусом из крабовых палочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти баклажаны с сыром просто сказка: почему раньше так не додумалась сделать — шедевр с соусом из крабовых палочек. Это блюдо сочетает в себе нежность запеченных баклажанов с хрустящей сырной корочкой и пикантным холодным соусом. Идеальная закуска для ужина с гостями или особенного семейного вечера — минимум усилий, максимум вкуса и элегантная подача!

Ингредиенты для баклажанов

  • Баклажаны — 2 крупных
  • Сыр пармезан — 80 г
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Паприка молотая — 0,5 ч. л.

Для соуса

  • Палочки крабовые — 150 г
  • Сыр плавленый — 1 шт. (150–180 г)
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Йогурт натуральный — 3 ст. л.
  • Укроп свежий — несколько веточек

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте дольками, посолите и оставьте на 20 минут для удаления горечи. Промокните дольки бумажным полотенцем, сбрызните оливковым маслом, посыпьте специями и выложите на противень. Запекайте 20 минут при 200 °C, затем посыпьте тертым пармезаном и готовьте еще 5–7 минут до золотистости.
  2. Для соуса измельчите крабовые палочки, смешайте с тертым плавленым сыром, йогуртом, давленым чесноком и укропом. Подавайте баклажаны горячими с охлажденным соусом.

Ранее мы готовили хит сезона кабачков! Хачапури «Кабачули» с яйцом — вкуснятина на завтрак.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
