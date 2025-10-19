Эти баклажаны с сыром просто сказка: почему раньше так не додумалась сделать — шедевр с соусом из крабовых палочек

Эти баклажаны с сыром просто сказка: почему раньше так не додумалась сделать — шедевр с соусом из крабовых палочек. Это блюдо сочетает в себе нежность запеченных баклажанов с хрустящей сырной корочкой и пикантным холодным соусом. Идеальная закуска для ужина с гостями или особенного семейного вечера — минимум усилий, максимум вкуса и элегантная подача!

Ингредиенты для баклажанов

Баклажаны — 2 крупных

Сыр пармезан — 80 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Паприка молотая — 0,5 ч. л.

Для соуса

Палочки крабовые — 150 г

Сыр плавленый — 1 шт. (150–180 г)

Чеснок — 1 зубчик

Йогурт натуральный — 3 ст. л.

Укроп свежий — несколько веточек

Приготовление

Баклажаны нарежьте дольками, посолите и оставьте на 20 минут для удаления горечи. Промокните дольки бумажным полотенцем, сбрызните оливковым маслом, посыпьте специями и выложите на противень. Запекайте 20 минут при 200 °C, затем посыпьте тертым пармезаном и готовьте еще 5–7 минут до золотистости. Для соуса измельчите крабовые палочки, смешайте с тертым плавленым сыром, йогуртом, давленым чесноком и укропом. Подавайте баклажаны горячими с охлажденным соусом.

