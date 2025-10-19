Эти баклажаны с сыром просто сказка: почему раньше так не додумалась сделать — шедевр с соусом из крабовых палочек. Это блюдо сочетает в себе нежность запеченных баклажанов с хрустящей сырной корочкой и пикантным холодным соусом. Идеальная закуска для ужина с гостями или особенного семейного вечера — минимум усилий, максимум вкуса и элегантная подача!
Ингредиенты для баклажанов
- Баклажаны — 2 крупных
- Сыр пармезан — 80 г
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Чеснок сушеный — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка молотая — 0,5 ч. л.
Для соуса
- Палочки крабовые — 150 г
- Сыр плавленый — 1 шт. (150–180 г)
- Чеснок — 1 зубчик
- Йогурт натуральный — 3 ст. л.
- Укроп свежий — несколько веточек
Приготовление
- Баклажаны нарежьте дольками, посолите и оставьте на 20 минут для удаления горечи. Промокните дольки бумажным полотенцем, сбрызните оливковым маслом, посыпьте специями и выложите на противень. Запекайте 20 минут при 200 °C, затем посыпьте тертым пармезаном и готовьте еще 5–7 минут до золотистости.
- Для соуса измельчите крабовые палочки, смешайте с тертым плавленым сыром, йогуртом, давленым чесноком и укропом. Подавайте баклажаны горячими с охлажденным соусом.
