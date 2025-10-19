Юрист раскрыл, что грозит виновным в массовом отравлении в Бурятии Юрист Русяев: виновным в массовом отравлении в Бурятии может грозить тюрьма

Виновным в массовом отравлении в Республике Бурятия может грозить тюрьма, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Он отметил, что статья 238 Уголовного кодекса РФ «Производство, хранение или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», по которой возбуждено уголовное дело, предполагает ответственность даже при отсутствии прямого умысла.

Статья предусматривает ответственность даже без прямого умысла: достаточно, чтобы следствие доказало, что продукт был небезопасен и именно он стал причиной заболевания. Если вред здоровью признан средней тяжести, наказанием может стать штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет. При тяжком вреде или смерти одного человека санкция увеличивается до шести лет, при гибели двух и более — до десяти. На данном этапе речь идет о пострадавших, состояние которых оценивается как среднее и тяжелое, без летальных исходов, — объяснил Русяев.

Юрист пояснил, что в некоторых аналогичных случаях могут применять статью 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, но чаще следственные органы квалифицируют такие эпизоды по статье 238. Он добавил, что в этом случае одновременно возможна и административная ответственность.

По статьям 6.3, 6.6 и 14.43 КоАП РФ предусмотрены штрафы до миллиона рублей и приостановка деятельности предприятия до 90 суток, если будут зафиксированы нарушения санитарных норм или требований техрегламентов. Пострадавшие вправе обратиться в суд с исками о взыскании вреда здоровью и морального ущерба. Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей» позволяют требовать компенсацию как от производителя, так и от продавца, если экспертиза подтвердит причинную связь между употреблением конкретного продукта и заболеванием, — подчеркнул Русяев.

Ранее Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, где производили блюда, предположительно, вызвавшие массовое отравление. Работа предприятия была приостановлена, как и реализация продукции «Востока» в сети магазинов «Николаевский».