19 октября 2025 в 14:54

В российской школе у сотрудников и детей нашли норовирус

В Бурятии шесть сотрудников и 15 учеников школы заразились норовирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ново-Онохойской школе в Бурятии зарегистрировали вспышку норовируса: заболевание выявили у шести сотрудников и 15 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина в своем Telegram-канале. В настоящее время проводится проверка.

Происшествие зафиксировано в Ново-Онохойской школе, где выявлено массовое заражение норовирусом. На текущий момент подтвержденный диагноз «норовирус» установлен у шести сотрудников и 15 детей образовательного учреждения, — говорится в сообщении.

Штыкина подчеркнула, что внимательно следит за состоянием здоровья пострадавших детей. Для проведения всесторонней проверки обстоятельств инцидентов будут направлены запросы в надзорные органы.

Ранее в Бурятии зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Госпитализированы 43 человека, включая 18 детей. Заболевание связывают с употреблением продукции местного производителя «Восток». Деятельность предприятия приостановлена из-за нарушений санитарных норм. Позже выяснилось, что причиной стали шаурма и онигири. Первые жалобы поступили вчера около 19:00 по местному времени.

