Названа причина массового отравления в Бурятии

Причиной массового отравления в Бурятии стали шаурма и онигири, передает Telegram-канал Mash. По его данным, первые жалобы поступили вчера около 19:00 по местному времени (14:00 мск). Из симптомов: тошнота и рвота. В материале сказано, что в настоящее время работа компании «Восток» приостановлена Роспотребнадзором.

До этого сообщалось, что в Бурятии зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой госпитализированы 43 человека, включая 18 детей.

Как заявили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболевание связано с употреблением готовой пищевой продукции местного производителя. Позднее появилась информация, что количество пострадавших из-за вспышки кишечной инфекции в Бурятии детей увеличилось до 25. При этом один пациент попал в реанимацию.

До этого в Мегионе два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницу с симптомами ботулизма. Инфекционист Вера Сережина отметила, что при ботулизме у человека возникают боль в животе и голове, тошнота, рвота и проблемы со стулом. Такие симптомы появляются как у взрослых, так и у детей.