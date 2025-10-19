Увеличилось число отравившихся готовой едой в Бурятии детей Число пострадавших при массовом отравлении в Бурятии детей увеличилось до 25

Количество пострадавших из-за вспышки кишечной инфекции в Бурятии детей увеличилось до 25, один пациент попал в реанимацию, передает Telegram-канал Mash. По его данным, здоровье еще 36 пациентов врачи оценили как средней тяжести. Проверка показала, что еда не соответствовала нормам качества.

До этого сообщалось, что в Бурятии зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой госпитализированы 43 человека, включая 18 детей. Как заявили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболевание связано с употреблением готовой пищевой продукции местного производителя.

Ранее стало известно, что 16 школьников, направлявшихся поездом в Кисловодск, были госпитализировали с острым гастроэнтеритом. Еще девятерых отпустили домой после осмотра врачей.

Кандидат биологических наук Юлия Маркова ранее рассказала, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, добавила она.