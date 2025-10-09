Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:07

Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде

Из поезда в Кисловодск госпитализировали 16 школьников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

16 школьников, направлявшихся поездом в Кисловодск, госпитализировали с острым гастроэнтеритом, сообщает Telegram-канал Mash. Еще девятерых отпустили домой после осмотра врачей.

По данным источника, госпитализацию провели в Самарскую детскую инфекционную больницу. Как уточнили в РЖД, первые симптомы отравления у детей появились еще до посадки — в школе уже фиксировалась вспышка кишечной инфекции.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября. Пострадавшие — учащиеся школы № 110 из города Трехгорный Челябинской области. Дети вместе с родителями и педагогами следовали поездом Тында — Кисловодск в санаторий.

Ранее число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 45 человек. Как уточнили в пресс-службе СК РФ, в Москве задержаны еще двое подозреваемых из числа руководства компании-хранителя опасной продукции, которая содержала смертельный метанол. Сейчас устанавливаются все каналы поставок и изымаются остатки ядовитого алкоголя из оборота.

До этого в Германии 24 человека пострадали из-за утечки токсичного газа фосфина в жилом доме. Инцидент произошел по вине 79-летнего пенсионера, который ранее работал дезинсектором и хранил в подвале опасные вещества.

