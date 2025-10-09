Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде Из поезда в Кисловодск госпитализировали 16 школьников

16 школьников, направлявшихся поездом в Кисловодск, госпитализировали с острым гастроэнтеритом, сообщает Telegram-канал Mash. Еще девятерых отпустили домой после осмотра врачей.

По данным источника, госпитализацию провели в Самарскую детскую инфекционную больницу. Как уточнили в РЖД, первые симптомы отравления у детей появились еще до посадки — в школе уже фиксировалась вспышка кишечной инфекции.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября. Пострадавшие — учащиеся школы № 110 из города Трехгорный Челябинской области. Дети вместе с родителями и педагогами следовали поездом Тында — Кисловодск в санаторий.

