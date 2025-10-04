Пенсионер случайно спровоцировал массовое отравление

В Германии 24 человека пострадали при отравлении токсичным газом, пишет Bild. В материале уточняется, что причиной ситуации стал 79-летний пенсионер, по неосторожности вызвавший утечку фосфина.

Инцидент произошел в районе Штадтфельд-Вест на улице Харбкерштрассе, где в подвале жилого дома вспыхнул пожар, приведший к выбросу в воздух ядовитого газа. Прибывшие эксперты определили в нем фосфин — бесцветный и высокотоксичный газ, обычно используемый для дезинсекции и борьбы с вредителями. Некоторые жители были госпитализированы, в числе прочих пострадали и несколько пожарных.

Как выяснилось, пенсионер раньше работал дезинсектором и хранил в подвале запасы средств для работы. В подвале нашли и другие пестициды, указали журналисты.

