04 октября 2025 в 08:09

Пенсионер случайно спровоцировал массовое отравление

Пенсионер из Германии спровоцировал отравление 24 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии 24 человека пострадали при отравлении токсичным газом, пишет Bild. В материале уточняется, что причиной ситуации стал 79-летний пенсионер, по неосторожности вызвавший утечку фосфина.

Инцидент произошел в районе Штадтфельд-Вест на улице Харбкерштрассе, где в подвале жилого дома вспыхнул пожар, приведший к выбросу в воздух ядовитого газа. Прибывшие эксперты определили в нем фосфин — бесцветный и высокотоксичный газ, обычно используемый для дезинсекции и борьбы с вредителями. Некоторые жители были госпитализированы, в числе прочих пострадали и несколько пожарных.

Как выяснилось, пенсионер раньше работал дезинсектором и хранил в подвале запасы средств для работы. В подвале нашли и другие пестициды, указали журналисты.

Ранее число погибших в результате массового отравления самогоном в Ленинградской области увеличилось до 44 человек. По данным источника, еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них в критическом состоянии. Массовое отравление произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы, позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. Согласно информации регионального комитета по здравоохранению, причиной трагедии стало употребление метанола.

Также стало известно, что в Екатеринбурге 12 учеников лицея № 159 пострадали от отравления неизвестным веществом. Утром в среду, 1 октября, в образовательном учреждении кто-то распылил неизвестный порошок. Позже стало известно, что это мог быть предтрен, и часть порошка была якобы рассыпана в раздевалке.

