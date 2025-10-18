Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха

Жители России начали летать в так называемые «порнотуры» в теплые страны для съемки контента для взрослых, передает Telegram-канал SHOT. По информации источников, парочки снимают любительское кино для дальнейшего распространения и заработка.

Популярными направлениями среди «порнотуристов» стали Таиланд, Турция и Индонезия. Пары снимают контент в общественных местах, а затем заливают его на площадки для взрослых. Доходы актеров-любителей доходят до двух миллионов рублей в месяц, сообщили на канале.

По информации авторов, у такого вида отдыха есть серьезный недостаток — во многих теплых странах предусмотрена ответственность за производство порно. Кроме того, за распространение подобных материалов наказание может грозить и в России — штраф до 600 тыс. рублей и срок до шести лет колонии, предупредили авторы канала.

