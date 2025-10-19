Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 14:47

Стало известно, какие преимущества для ВС России дает освобождение Чунишино

ТАСС: освобождение Чунишино позволит выровнять фронт под Красноармейском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Освобождение поселка Чунишино в Донецкой Народной Республике позволит российским военным выровнять линию фронта южнее Красноармейска, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, по словам собеседника, эти успехи армии РФ создают условия для наращивания давления противника сразу на нескольких направлениях.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Чунишино дает возможность нашим силам выровнять фронт на Красноармейском направлении, усилить удары по ВСУ как в самом городе, так и к юго-востоку от него, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР. В оборонном ведомстве рассказали, что в первом случае успешную операцию провели бойцы «Востока», во втором — военные группировки «Центр».

До этого стало известно, что российские войска постепенно окружают ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. Источник из силовых структур рассказал, что вокруг гарнизона противника на кольцо сжимается все сильнее.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

ВСУ
СВО
ДНР
ВС РФ
