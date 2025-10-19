Стало известно об «осыпающемся» фронте ВСУ на одном направлении ТАСС: ВС России окружают ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Российские войска постепенно окружают украинские подразделения в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова в Донецкой Народной Республике, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС пояснил, что обстановка для ВСУ на этом направлении ухудшается. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Вокруг Красноармейска и Димитрова оперативная обстановка для ВСУ складывается не лучшим образом. Вокруг гарнизона противника на этом участке фронта кольцо сжимается все сильнее, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР. В первом случае успешные действия провели бойцы «Востока», во втором — «Центра».

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что основные бои в Красноармейске ведутся на северо-западных окраинах города, российские войска разрезают оборону противника. По его словам, главная задача — взять под контроль участок трассы Е50, ведущей на днепропетровский Павлоград, откуда ВСУ получают подкрепление. Минобороны России данную информацию не комментировало.