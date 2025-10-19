Военкор Поддубный раскрыл, что сейчас происходит в Красноармейске

Военкор Поддубный раскрыл, что сейчас происходит в Красноармейске Поддубный: основные бои в Красноармейске ведутся на северо-западных окраинах

Основные бои в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике ведутся на северо-западных окраинах города, российские войска разрезают оборону противника, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, главная задача — взять под контроль участок трассы Е50, ведущей на днепропетровский Павлоград, откуда ВСУ получают подкрепление.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ключевые бои в Красноармейске сосредоточены на северо-западных окраинах. Наши бойцы рассекают оборону противника, задача — взять под физический контроль участок трассы Е50, ведущей на днепропетровский Павлоград. Именно отсюда боевики пока еще могут получать подкрепление, — написал Поддубный.

Ранее стало известно, что в Красноармейске военные ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова, занимавшегося вопросами связи и кибербезопасности. О его гибели рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. По словам журналиста, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой.

В Минобороны России не комментировали данную информацию.