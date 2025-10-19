Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 13:20

Военкор Поддубный раскрыл, что сейчас происходит в Красноармейске

Поддубный: основные бои в Красноармейске ведутся на северо-западных окраинах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Основные бои в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике ведутся на северо-западных окраинах города, российские войска разрезают оборону противника, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, главная задача — взять под контроль участок трассы Е50, ведущей на днепропетровский Павлоград, откуда ВСУ получают подкрепление.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ключевые бои в Красноармейске сосредоточены на северо-западных окраинах. Наши бойцы рассекают оборону противника, задача — взять под физический контроль участок трассы Е50, ведущей на днепропетровский Павлоград. Именно отсюда боевики пока еще могут получать подкрепление, — написал Поддубный.

Ранее стало известно, что в Красноармейске военные ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова, занимавшегося вопросами связи и кибербезопасности. О его гибели рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. По словам журналиста, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой.

В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Россия
СВО
Украина
ДНР
Красноармейск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме нелестно высказались о родителях шестилеток-первоклассников
Стало известно, какие преимущества для ВС России дает освобождение Чунишино
20 октября — День повара: праздник вкуса и мастерства
Во Франции раскрыли необычный способ проникновения грабителей в Лувр
Скандал с сексуальным насилием и принцем Эндрю принял новый оборот
Молодой муж 82-летней певицы Шавриной впервые показался на публике
Власти ответили на идею ввести 12-летку в школах России
Парковки в Челябинске: всё, что нужно знать водителю
Замгубернатора Вологодской области устроил драку в отеле
Водителей будут лишать прав за прием лекарств в РФ? Что известно, список
Боец ММА Емельяненко оказался в больнице
Девушка умерла накануне своей свадьбы от «подарка» жениха
Дерзкое ограбление Лувра: что пропало, как действовали преступники
Российский завод приостановил прием газа из Казахстана
В полиции Франции рассказали детали ограбления Лувра
Стало известно об «осыпающемся» фронте ВСУ на одном направлении
Москвич потерял рекордные 450 млн из-за кибермошенничества
«Все вложения НАТО пропали»: раскрыто, что произошло на Западной Украине
Маск повторит идею Дурова в своей соцсети
Глава Банка Англии предупредил о грядущем кризисе из-за Brexit
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.