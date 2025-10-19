Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 01:15

Экс-президента Франции закроют в одиночной камере

BFMTV: бывший президент Франции Саркози будет отбывать срок в одиночной камере

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози будет содержаться в одиночной камере парижской тюрьмы Санте во время отбывания тюремного срока, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники. Решение связано с пятилетним приговором, вынесенным парижским судом 25 сентября по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года.

Саркози начнет отбывать наказание 21 октября, как было установлено судебным решением. Сын экс-президента Луи призвал сторонников организовать манифестацию в день заключения отца в тюрьму.

Расследование по данному делу началось еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов. Они свидетельствуют о передаче ливийскими властями €50 млн (4,7 млрд рублей) на нужды президентской кампании Саркози.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин дал показания о том, что в период с конца 2006 по начало 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции чемоданы с наличными средствами. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин неожиданно отказался от своих прежних показаний против Саркози, что не повлияло на окончательный вердикт суда.

Ранее сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега». На основании этого радиостанция предполагает, что теоретически бывший президент может выйти на свободу до католического Рождества.

Николя Саркози
тюрьмы
наказания
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Республике Сербской избрали исполняющего обязанности президента
Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ
Гол-шедевр, молодая звезда, лидерство в таблице: «Локомотив» разгромил ЦСКА
Израиль подтвердил получение новых останков заложников
Взятки, фейки, расизм: как фрик Борис Джонсон стал премьером Великобритании
Турция пообещала стать гарантом в Газе при одном условии
Галактионов высказался о голе Воробьева в матче с ЦСКА
Смертельное ДТП с участием несовершеннолетних произошло под Екатеринбургом
Посольство США предупредило об угрозе в Тринидаде и Тобаго
Экс-президента Франции закроют в одиночной камере
Составлен список звезд, которые пострадали из-за мошенников
Насиловал, убивал, сжигал трупы: тракторист целый год кошмарил Вологду
В американском зоопарке для пингвинов устроили праздничное шоу
Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов
Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение
Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле
Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект
Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины
Отношения с Темниковой и Фадеевым, материнство: как живет Серябкина
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 октября 2025 года
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.