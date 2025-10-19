Экс-президента Франции закроют в одиночной камере

Экс-президент Франции Николя Саркози будет содержаться в одиночной камере парижской тюрьмы Санте во время отбывания тюремного срока, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники. Решение связано с пятилетним приговором, вынесенным парижским судом 25 сентября по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года.

Саркози начнет отбывать наказание 21 октября, как было установлено судебным решением. Сын экс-президента Луи призвал сторонников организовать манифестацию в день заключения отца в тюрьму.

Расследование по данному делу началось еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов. Они свидетельствуют о передаче ливийскими властями €50 млн (4,7 млрд рублей) на нужды президентской кампании Саркози.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин дал показания о том, что в период с конца 2006 по начало 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции чемоданы с наличными средствами. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин неожиданно отказался от своих прежних показаний против Саркози, что не повлияло на окончательный вердикт суда.

Ранее сообщалось, что адвокаты Саркози смогут подать прошение о его освобождении только после того, как он будет помещен в тюрьму. Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство в течение двух месяцев. В качестве смягчающего фактора защита указывает на «отсутствие риска рецидива или побега». На основании этого радиостанция предполагает, что теоретически бывший президент может выйти на свободу до католического Рождества.