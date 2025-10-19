Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 14:28

Водителей будут лишать прав за прием лекарств в РФ? Что известно, список

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для водителей, которые садятся за руль после приема некоторых лекарств, планируют ввести административную ответственность, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Что об этом известно, о каких препаратах идет речь?

За какие лекарства водителей лишат прав, список

Леонов напомнил, что соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. Согласно документу, наказание будет грозить водителям за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Изменения предлагается внести в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП России, за нарушение которой будет назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, список веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство России. В первую очередь сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека», — пояснил Леонов.

По его словам, в первую очередь это препараты в виде снотворного и седативных средств.

Депутат уточнил, что для выписки штрафа должна быть установлена совокупность клинических признаков «лекарственного опьянения». Леонов также предложил маркировать такие препараты предупреждающей надписью «противопоказано при вождении».

«Чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно ехать куда-то за рулем. Так было бы удобнее и проще для всех», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С какими болезнями нельзя садиться за руль

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу обновленный список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Новый перечень составлен с учетом актуальной версии Международной классификации болезней (МКБ-10). В частности, в него добавлены «общие расстройства психологического развития», включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Действующий до этого список содержал четыре основные категории: психические расстройства, наркологические заболевания, неврологические нарушения и патологии зрения. В обновленной версии из раздела о болезнях глаз исключен термин «ахроматопсия» — теперь используется более общее понятие «аномалии цветового зрения», под которое, в частности, попадает дальтонизм. В остальном принципиальных изменений в перечне нет.

Ахроматопсия представляет собой редкое наследственное заболевание, при котором человек полностью или частично теряет способность различать цвета. Водители с таким диагнозом воспринимают окружающий мир в черно-белых или серых тонах, что может создавать опасность на дорогах.

Всего в перечне медицинских противопоказаний к управлению ТС 11 групп заболеваний:

  • органические, включая симптоматические психические расстройства;
  • шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
  • расстройства настроения (аффективные расстройства);
  • невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
  • умственная отсталость;
  • общие расстройства психологического поведения;
  • психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
  • эпилепсия;
  • аномалии цветового зрения;
  • слепота бинокулярная.

