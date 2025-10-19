Бабье лето, +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе

Синоптики прогнозируют возвращение в столицу сентябрьского тепла. Когда вернется бабье лето, какой будет погода на новой неделе в Москве и Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 19 октября

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал погоду, сложившуюся в Москве, «типичным октябрем».

«19 октября столичный регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклона, выходящего своим центром на запад Черноземья. Сохранится облачная погода, в столице без существенных осадков, на юге и западе области местами пройдут небольшие дожди. При этом температурный фон близок к средним многолетним показателям. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, по области — плюс 4–9. Атмосферное давление выше нормы. В понедельник без существенных осадков, ночью плюс 3–5, днем плюс 7–9 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве на следующей неделе, когда вернется бабье лето

Синоптики констатируют: приход зимы в Москву откладывается на неопределенное время. Всю неделю над столицей будет висеть атлантический циклон с влажным и теплым воздухом и нудными дождями. Ночных заморозков и снега пока не предвидится: температура воздуха на протяжении всей недели будет оставаться устойчиво положительной.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что на неделе температура воздуха днем составит плюс 4–9 градусов, ночью температура не опустится ниже нуля. К 24 октября погода переменится, температура начнет расти и придет настоящее бабье лето в конце октября: воздух прогреется до плюс 8–13 градусов. Ночью при этом будет плюс 4–9.

Также в ночь с пятницы на субботу начнутся сильные дожди: специалисты Foreca прогнозируют 15 мм осадков в конце недели.

Что с погодой в Санкт-Петербурге на новой неделе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов отмечает ночные заморозки, которые принес в Ленобласть северный антициклон: положительная температура воздуха удержалась ночью только в Кронштадте.

При этом в Петербурге благодаря антициклону сохраняется солнечная погода.

«Ожидается переменная облачность, без осадков, и после ночных заморозков воздух днем вновь неплохо прогреется. Температура воздуха — плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 5–10. Атмосферное давление будет выше нормы. В понедельник без осадков, ночью от 0 до плюс 2 градусов, днем плюс 7–9», — прогнозирует Михаил Леус.

Foreca прогнозирует, что антициклон с резкими перепадами температур в течение суток задержится в Петербурге на всю рабочую неделю. Как и в Москве, погода переменится в пятницу, 24 октября: придет новый циклон с дождями, а температура вырастет до плюс 9–10 градусов.

В выходные в Санкт-Петербурге ожидается около 10 мм осадков. Теплая погода задержится на несколько дней, после чего постепенно начнется новое похолодание.

