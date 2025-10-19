Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:41

Воронежцы устроили пиротехническое шоу во время беспилотной опасности

Жители воронежской многоэтажки запускали салют во время беспилотной опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронеже жильцы одного из домов запустили фейерверки, когда в городе действовал режим беспилотной опасности, пишет Telegram-канал Readovka. Жители близлежащих домов проснулись от громких звуков.

Нарушителям общественного порядка грозит наказание. За запуск пиротехники вблизи жилых строений предусмотрен штраф в размере 15 тыс. рублей. В случае возникновения пожара штрафные санкции увеличиваются до 50 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что над территорией Воронежа и четырех районов Воронежской области силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены девять БПЛА. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет.

До этого в немецком Дюссельдорфе на традиционной ярмарке пиротехнический снаряд вылетел из стартовой установки и взорвался прямо в толпе зрителей. Ранения получили 19 человек, четверо находились в тяжелом состоянии, среди пострадавших также был ребенок. Полиция считает, что пусковая установка могла перевернуться. После происшествия организаторы приняли решение досрочно завершить ярмарку.

