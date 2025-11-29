День матери
29 ноября 2025 в 02:24

Российского бойца ММА не впустили в Молдавию

Джеффа Монсона не впустили в Молдавию

Джефф Монсон Джефф Монсон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российского бойца смешанного стиля ММА и депутата Джеффа Монсона не впустили в Молдавию, передает ТАСС. Сам спортсмен сказал, что в связи с этим его бой по кикбоксингу в организации FEA отменен.

Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России, — отметил Монсон.

Ранее российский боец ММА Ислам Махачев заявил, что для участия в уличной драке взял бы американцев Кейна Веласкеса, Дэниэла Кормье и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он объяснил свой выбор необходимостью иметь в команде «больших» спортсменов. На вопрос о возрасте 46-летнего Кормье боец ответил, что его можно пустить вперед и использовать в качестве щита.

До этого Хабиб Нурмагомедов заявил, что величайшим спортсменом Земли за последние 100 лет является бывший абсолютный чемпион мира по боксу Мохаммед Али. Экс-чемпион UFC в легком весе назвал легендарного боксера настоящим примером для подражания.

Тем временем бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата американский боец смешанных единоборств Джон Джонс стал обладателем квартиры в Грозном. По его словам, спортсмен уже подписывает контракт.

