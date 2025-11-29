Российского бойца ММА не впустили в Молдавию Джеффа Монсона не впустили в Молдавию

Российского бойца смешанного стиля ММА и депутата Джеффа Монсона не впустили в Молдавию, передает ТАСС. Сам спортсмен сказал, что в связи с этим его бой по кикбоксингу в организации FEA отменен.

Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России, — отметил Монсон.

