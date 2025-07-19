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19 июля 2025 в 11:52

Фейерверк влетел в толпу отдыхающих и взорвался

На ярмарке в Дюссельдорфе 19 человек пострадали из-за взрыва фейерверка в толпе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В немецком городе Дюссельдорфе на традиционной ярмарке в пятницу, 18 июля, один из фейерверков влетел в толпу отдыхающих и взорвался, сообщает газета Bild. По ее данным, 19 человек получили ранения, четверо из них — тяжелые, а один из пострадавших — ребенок.

Во время традиционного фейерверка в пятницу вечером как минимум один пиротехнический снаряд полетел в зрителей и взорвался прямо в толпе. По предварительным данным, 19 человек получили ранения, четверо из них — тяжелые. Среди пострадавших есть как минимум один ребенок, — говорится в материале.

Отмечается, что точная причина инцидента неизвестна, но полиция предполагает, что стартовая площадка оказалась перевернута. Организатор ярмарки принял решение о досрочном закрытии мероприятия.

Ранее офис шерифа округа Йоло сообщил, что мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками в Калифорнии. На месте ЧП вспыхнул сильный пожар. После случившегося в зоне происшествия была организована эвакуация протяженностью полтора километра. Причина случившегося выясняется. О пострадавших не сообщалось.

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