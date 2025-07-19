Появилось видео со взрывом фейерверка в толпе отдыхающих в Дюссельдорфе

Появилось видео со взрывом фейерверка в толпе отдыхающих в Дюссельдорфе

В Сети появилось видео со взрывом фейерверка в толпе отдыхающих на традиционной ярмарке в немецком городе Дюссельдорфе. Ролик публикует газета Bild. В результате детонации салюта пострадали 19 человек, четверо — в тяжелом состоянии.

На кадрах видно, как большое количество посетителей ярмарки собрались у водоема, чтобы полюбоваться салютом. Однако в какой-то момент один из фейерверков взрывается на поверхности воды, а второй — уже в толпе отдыхающих. С криками люди бросились прочь.

Ранее сообщалось, что точная причина инцидента неизвестна, но полиция предполагает, что стартовая площадка оказалась перевернута. Организатор ярмарки принял решение о досрочном закрытии мероприятия.

Ранее офис шерифа округа Йоло сообщил, что мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками в Калифорнии. На месте ЧП вспыхнул сильный пожар. После случившегося в зоне происшествия была организована эвакуация протяженностью полтора километра. Причина случившегося выясняется. О пострадавших не сообщалось.