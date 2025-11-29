День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 02:02

Орбан выбрал сало и блины с икрой для ужина в Москве

Орбан после встречи с Путиным поужинал блинами с икрой, пельменями и салом

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил московский ресторан «Живаго» после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Глава венгерского правительства отведал сибирские пельмени, сало и блины с икрой.

Орбан в ресторане «Живаго» с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе, <…> соленья, пельмени сибирские, — сказано в сообщении ресторана.

В заведении отметили, что визит венгерского премьера вызвал живой интерес у посетителей заведения, гости с удовольствием фотографировались с политиком. Ресторан не закрывали на спецобслуживание, подчеркнули в источнике.

Ранее Орбан заявил: ключевой задачей его визита в Россию являлось гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам политика, именно это стало темой переговоров с Владимиром Путиным.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уважает позицию Венгрии по украинскому вопросу, в отличие от стран Евросоюза. Глава дипломатии подчеркнул, что Москва не предъявляла требований к Будапешту по поводу обсуждения Виктором Орбаном с США итогов встречи с президентом России.

ужины
Виктор Орбан
Владимир Путин
рестораны
