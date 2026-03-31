Названы тревожные последствия переизбрания Орбана

Венгрия рискует потерять право голоса в Евросоюзе в случае переизбрания премьер-министра страны Виктора Орбана, заявила NEWS.ru член Экспертного клуба «Дигория» политолог Дарья Кривешко. По ее словам, для этого необходимо получить одобрение всех участников объединения.

Ситуация вокруг возможного переизбрания Виктора Орбана обнажает не столько венгерскую проблему, сколько внутренние сложности самого Евросоюза — кризис управляемости, доверия и суверенитета. Реакция Брюсселя выглядит как попытка заранее нейтрализовать политического игрока, который открыто действует против евробюрократии. Первый сценарий, по которому может пойти ЕС, — лишение [Венгрии] права голоса по статье 7. На практике это самый показательный пример институционального тупика. Механизм задуман как крайняя мера защиты ценностей, но требует согласия всех остальных 26 стран, что превращает его в почти недостижимый инструмент, — поделилась Кривешко.

Она подчеркнула, что второй сценарий предполагает переход от системы единогласия к квалифицированному большинству. По словам политолога, это ускорит процесс принятия решений в ближайшем будущем, но в долгосрочной перспективе может подорвать легитимность ЕС, так как его члены начнут воспринимать объединения не как координационный механизм, а как инструмент навязывания правил игры.

Третий вариант подразумевает признание фрагментации ЕС: Евросоюз рискует превратиться в набор клубов по интересам, где периферия будет отодвинута на задний план без формального исключения. Четвертый — финансовое давление. Условность доступа к средствам уже доказала эффективность, но здесь есть предел: прямая связь с нарушениями должна быть юридически безупречной. В противном случае это выглядит как политически мотивированное дело, что только усиливает евроскепсис у стран-членов, — добавила Кривешко.

Она заключила, что крайним вариантом станет исключение Венгрии из состава Евросоюза. По словам политолога, хотя юридически это практически неосуществимо, такой сценарий является показательным. Кривешко отметила, что само обсуждение подобного вопроса свидетельствует о радикализации мышления в ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают вопрос исключения Венгрии, если Орбан победит на предстоящих выборах. Европейские политики разрабатывают план, как помешать венгерскому премьеру и другим лидерам стран-членов парализовать работу союза.