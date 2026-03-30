Евросоюз уличили в подготовке заговора против Венгрии

Politico: в ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана

В ЕС рассматривают возможность исключения Венгрии в случае победы премьер-министра Виктора Орбана на выборах, сообщает Politico. По информации источника, в Европе активно разрабатывают сценарии, как помешать венгерскому политику и потенциально другим лидерам стран-членов парализовать работу союза.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, если Орбан выиграет выборы, «перчатки будут сняты». Второй дипломат отметил, что многие в Евросоюзе считают блокировку кредита Украине переходом красной линии, однако пока непонятно, что именно нужно с этим делать.

Среди обсуждаемых вариантов — переход на голосование квалифицированным большинством вместо единогласия в чувствительных сферах, включая внешнюю политику и элементы долгосрочного бюджета, а также более активное использование гибких форматов сотрудничества.

Обсуждаются и более агрессивные меры принуждения, в том числе удержание средств ЕС и приостановка права голоса. Исключение из союза называют наименее реалистичным вариантом: как пояснил один из дипломатов, в таком случае Венгрия попадет в орбиту влияния России.

Ранее стало известно, что в Брюсселе рассчитывают на поражение Орбана на парламентских выборах. Представители нескольких стран ЕС полагают, что смена руководства позволит снять блокировку Будапештом ряда решений, включая вопрос о предоставлении кредита Украине.

