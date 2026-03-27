Европа призналась, что надеется на проигрыш Орбана на выборах Reuters: Европа надеется на проигрыш Орбана на выборах

В Брюсселе рассчитывают на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата. По информации агентства, представители нескольких стран ЕС полагают, что смена руководства в Венгрии позволит снять блокировку Будапештом важных решений союза, включая вопрос о предоставлении кредита Украине.

Я думаю, что все надеются, что Орбан проиграет, — сказал источник.

При этом, как отмечает агентство, в Брюсселе сохраняют критическое отношение и к венгерской оппозиции, которая выступает против вступления Украины в ЕС и придерживается скептических взглядов на миграционную политику объединения.

Ранее Орбан заявил, что Киев вмешивается в венгерские выборы. По его словам, украинские агенты в оппозиции активированы и получают деньги от президента Украины Владимира Зеленского. Орбан добавил, что в стране еще не было выборов с таким вмешательством иностранной разведки.

До этого Орбан поделился, что получил угрозы от Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом посредством шантажа.