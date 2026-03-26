26 марта 2026 в 14:49

«Вернуться домой»: Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов

Орбан: украинские агенты в оппозиции Венгрии получают деньги от Зеленского

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Киев вмешивается в венгерские выборы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях. По его словам, украинские агенты в оппозиции активированы и получают деньги от президента Украины Владимира Зеленского. Орбан добавил, что в стране еще не было выборов с таким вмешательством иностранной разведки.

Призываю Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа. По мере того как приближаются выборы, Зеленский превратил Венгрию в поле деятельности украинской разведки. Он активировал ранее интегрированный в венгерскую политику агентов, и они работают на полную мощность, — заявил Орбан.

До этого венгерский премьер отметил, что президент Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду Венгрии. По его словам, особенно тяжким оно становится в условиях конфликта на Ближнем Востоке и всеобщей суматохи на энергетическом рынке.

Ранее Орбан заявил, что получил угрозы от Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом посредством шантажа.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

