Киев вмешивается в венгерские выборы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях. По его словам, украинские агенты в оппозиции активированы и получают деньги от президента Украины Владимира Зеленского. Орбан добавил, что в стране еще не было выборов с таким вмешательством иностранной разведки.

Призываю Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа. По мере того как приближаются выборы, Зеленский превратил Венгрию в поле деятельности украинской разведки. Он активировал ранее интегрированный в венгерскую политику агентов, и они работают на полную мощность, — заявил Орбан.

До этого венгерский премьер отметил, что президент Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду Венгрии. По его словам, особенно тяжким оно становится в условиях конфликта на Ближнем Востоке и всеобщей суматохи на энергетическом рынке.

Ранее Орбан заявил, что получил угрозы от Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом посредством шантажа.