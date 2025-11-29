Гладков сообщил о жертвах удара беспилотника ВСУ по жилому дому Гладков: в Белгородской области от БПЛА ВСУ пострадал ребенок и погибла женщина

В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погибла женщина и пострадал пятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Драгунское при ударе по частному жилому дому.

В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. <…> Ранен пятилетний ребенок, — сказано в публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами четыре региона России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 13 воздушных целей.

До этого в Воронежской области в результате атаки БПЛА были повреждены жилой дом и автозаправочная станция. Как уточнил губернатор Александр Гусев, средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили два беспилотника.

Кроме того, еще два человека были ранены при атаке на частный дом в поселке Октябрьский. Как уточнил Гладков, женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями, а мужчину — с баротравмой. В доме также повреждены фасад, крыша и остекление.