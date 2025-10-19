Силы ПВО за три часа сбили семь беспилотников над приграничным регионом

Силы ПВО за три часа сбили семь беспилотников над приграничным регионом МО России: над Белгородской областью сбили семь БПЛА за три часа

Дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что цели были поражены за три часа.

В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее над территорией Белгородской области за три часа средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА. В Минобороны рассказали, что атака была отражена с 10:00 до 13:00 по московскому времени.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли семь ударов по объектам ВСУ в Сумской области. По его словам, поражены позиции противовоздушной обороны Украины, железнодорожные эшелоны с техникой, а также пункты логистики. Он отметил, что также уничтожены узлы противовоздушной обороны в приграничной полосе.

Минобороны России не комментировало эту информацию.