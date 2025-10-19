Россиянам рассказали о правилах первой помощи при инсульте Невролог Чудинская: при инсульте человека нужно уложить на спину или на бок

При инсульте, если человек в сознании, его требуется уложить на спину, слегка приподняв голову, поделилась невролог Галина Чудинская в беседе с Lenta.ru. Врач отметила, что если пострадавший потерял сознание, то его нужно перевернуть на бок, чтобы избежать захлебывания при возможной рвоте.

Чудинская также рассказала, что при инсульте пострадавшему необходимо расстегнуть воротник, чтобы обеспечить свободное дыхание. Она уточнила, что важно постоянно контролировать его пульс.

Человеку с подозрением на инсульт категорически противопоказано давать воду, пищу, медикаменты, алкоголь, кофе и энергетические напитки. Эти действия могут усугубить состояние. Чудинская также подчеркнула, что не следует массировать или разминать парализованные части тела. Это не способствует улучшению кровообращения, но может привести к травмам.

Невролог поделилась методом для выявления инсульта. Для этого можно воспользоваться методом «Узнай инсульт по лицу, речи, руке». Если человек не может улыбнуться симметрично, одна рука опускается при попытке поднять обе или речь становится неясной и сбивчивой, необходимо действовать без промедления, отметила она.

Ранее невролог Дмитрий Хуторов предупредил о серьезных последствиях внезапного шума в ушах. Этот симптом может указывать на инсульт, который способен привести к полной потере слуха на одно ухо. Хуторов советует насторожиться при внезапном появлении шума, сопровождающегося головной болью, неврологическими симптомами, пульсирующим характером шума или полной потерей слуха на одно ухо.