19 октября 2025 в 11:48

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации офицера кибербезопасности ВСУ

Поддубный: в зоне СВО ликвидировали офицера кибербезопасности ВСУ Боркова

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска ударом авиабомбы ФАБ ликвидировали под Красноармейском подполковника ВСУ Андрея Боркова, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, погибший был старшим офицером войск связи и кибербезопасности в украинской армии.

В зоне СВО ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков. Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ, — написал Поддубный.

Он отметил, что войска, в которых служил Борков, финансируются из-за рубежа. По его информации, их поддерживают страны Прибалтики, Нидерланды, Дания, Люксембург, Италия и Исландия.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области, где находились британские и украинские офицеры. По его информации, иностранные военные были ликвидированы. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Россия
СВО
Украина
ликвидации
офицеры
