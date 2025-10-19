Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 12:58

Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке

В Ленобласти подросток на питбайке попал в ДТП и был госпитализирован

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке в Волосовском районе Ленобласти, сообщает 47news. 13-летний житель деревни Торосово решил проехать по дороге Кемполово — Шапки и столкнулся с седаном Hyundai Solaris.

Школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция Волосовского района проводит проверку по факту ДТП. Выяснилось, что Hyundai, на котором ехал 20-летний водитель, был зарегистрирован на его родственника. Сам 20-летний автолюбитель из Клопиц с начала 2025 года успел собрать более трех десятков штрафов.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что уже в 2026 году детям законодательно могут запретить ездить на питбайках. Взрослых начнут наказывать за передачу этих транспортных средств несовершеннолетним. В июне политик направил инициативу о запрете в Минтранс, МВД, ФТС и Росстандарт и получил положительные ответы.

До этого двое несовершеннолетних на питбайке сбили пешехода. Инцидент произошел в подмосковном Раменском. Подростки на высокой скорости ехали на одном мини-байке вдвоем, лавируя в потоке машин. Они не заметили на пешеходном переходе 16-летнюю девушку, на полном ходе столкнулись с ней и скрылись.

питбайки
Ленобласть
ДТП
аварии
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.