Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке в Волосовском районе Ленобласти, сообщает 47news. 13-летний житель деревни Торосово решил проехать по дороге Кемполово — Шапки и столкнулся с седаном Hyundai Solaris.

Школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция Волосовского района проводит проверку по факту ДТП. Выяснилось, что Hyundai, на котором ехал 20-летний водитель, был зарегистрирован на его родственника. Сам 20-летний автолюбитель из Клопиц с начала 2025 года успел собрать более трех десятков штрафов.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что уже в 2026 году детям законодательно могут запретить ездить на питбайках. Взрослых начнут наказывать за передачу этих транспортных средств несовершеннолетним. В июне политик направил инициативу о запрете в Минтранс, МВД, ФТС и Росстандарт и получил положительные ответы.

До этого двое несовершеннолетних на питбайке сбили пешехода. Инцидент произошел в подмосковном Раменском. Подростки на высокой скорости ехали на одном мини-байке вдвоем, лавируя в потоке машин. Они не заметили на пешеходном переходе 16-летнюю девушку, на полном ходе столкнулись с ней и скрылись.