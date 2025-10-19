Названа главная ошибка преступников при ограблении Лувра Грабители Лувра не тронули самый крупный бриллиант Наполеона

Участники ограбления в Лувре по неизвестной причине не стали похищать самый крупный бриллиант из коллекции Наполеона «Регент», передает Le Parisien. Его вес составляет 140 карат.

По предварительной информации, грабителей было трое. Позже правоохранители нашли неподалеку от музея сломанную корону императрицы Евгении Богарне. Почему они выбросили экспонат, осталось неизвестно.

Ранее министр культуры Франции Рашида Дати сообщала, что ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября. По словам главы ведомства, по факту случившегося инициированы следственные работы. В результате инцидента никто не пострадал.

Злоумышленники, ограбившие Лувр, пробрались внутрь через закрытое на ремонт здание и похитили девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины де Богарне. Преступники с полностью скрытыми лицами воспользовались грузовым лифтом и напрямую вышли в галерею «Аполлон».

До этого стало известно, что в Египте расследуют исчезновение золотого браслета фараона из Каирского музея. Артефакт, принадлежавший Аменемхету III третьего промежуточного периода, пропал из реставрационной лаборатории на острове Тахрир.