В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта

В Египте расследуют исчезновение золотого браслета фараона из Каирского музея, сообщает Ahram Online. Артефакт, принадлежавший Аменемхету III третьего промежуточного периода, пропал из реставрационной лаборатории на острове Тахрир.

Министерство туризма и древностей распространило изображения браслета на пограничных пунктах, в аэропортах и портах, чтобы предотвратить его контрабанду. Кроме того, создан специальный комитет для полной проверки всех экспонатов лаборатории.

Ранее из французского Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше в Лиможе неизвестные украли экспонаты. В ночь на 4 сентября злоумышленники проникли в музей и похитили китайский фарфор на сумму не менее €9,5 млн (934 млн рублей). Эти предметы принадлежали частному коллекционеру и находились на временной выставке. Сообщается, что о происшествии стало известно около 03:30 по местному времени (04:30 мск), когда сотрудники музея заметили следы взлома на окнах. В настоящее время идет расследование, специалисты продолжают уточнять сумму ущерба.