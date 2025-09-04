Во Франции произошло дерзкое ограбление музея фарфора Неизвестные воры украли китайский фарфор из музея во Франции на €9,5 млн

Неизвестные совершили кражу экспонатов в Национальном музее фарфора имени Адриана Дюбуше, расположенном в коммуне Лимож во Франции, сообщает журнал Paris Match со ссылкой на источники. По данным издания, в ночь на 4 сентября злоумышленники проникли в здание и похитили китайский фарфор общей стоимостью не менее €9,5 млн.

Эти предметы принадлежали частному коллекционеру и находились на временной выставке. Сообщается, что о происшествии стало известно около 03:30 по местному времени (04:30 мск), когда сотрудники музея заметили следы взлома на окнах. В настоящее время идет расследование, специалисты продолжают уточнять сумму ущерба.

Ранее неустановленные злоумышленники сняли очки с бронзового бюста одного из лидеров индийского движения за независимость Махатмы Ганди, находившегося в музейном зале. По информации, окуляры выполнены из бронзы без стекол, не имеют складного механизма, а их размер составляет 23 х 6 сантиметров.

Кроме того, в Париже арестовали двух грабителей, которые перевозили украденные драгоценности на сумму €10 млн (940 млн рублей), спрятав их в носке в нижнем белье. Задержанные — граждане Туниса, приехавшие в столицу на поезде из Лиона.