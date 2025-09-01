День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:38

Воры спрятали драгоценности на €10 млн в трусах

Французская полиция задержала воров с добычей в трусах на €10 млн

В Париже задержали двоих грабителей, перевозивших украденные драгоценности в носке, спрятанном в нижнем белье, сообщает «Le Parisien». Подозреваемые – граждане Туниса, прибывшие в Париж на поезде из Лиона.

Во время обычной проверки на вокзале у одного из них в трусах нашли носок, набитый ювелирными изделиями. Среди ценностей – часы Rolex, колье стоимостью €5 млн (470 млн рублей), серьги за €2 млн (188 млн рублей) и кольцо за €1 млн (94 млн рублей). Общая стоимость обнаруженного составила около €10 млн (940 млн рублей). Все драгоценности оказались крадеными. Кроме того, у одного из задержанных нашли нож, а в багаже – болгарку.

До этого король Великобритании Карл III получил страховую выплату в размере более 3 млн фунтов стерлингов (320 млн рублей) за драгоценные табакерки, похищенные из парижского музея Коньяк-Жэ. Они были частью Королевской коллекции.

Ранее предприниматель Сергей Мосунов из Нижнего Новгорода приобрел бренд Faberge за $50 млн (почти 4 млрд рублей). Известная украшенными драгоценными камнями яйцами в традиции ювелира Карла Фаберже компания более 15 лет выпускает изделия, аксессуары и часы.

