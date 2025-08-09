Карлу III выплатили £3 млн за украденные сокровища

Король Великобритании Карл III получил страховую выплату в размере более £3 млн (320 млн рублей) за драгоценные табакерки, похищенные из парижского музея Коньяк-Жэ, сообщает издание Artnet. Они были частью Королевской коллекции.

Налет на музей произошел в ноябре 2024 года. Тогда преступники с топорами и битами ворвались в здание, разбили витрины и вынесли семь табакерок. Среди них были две редкие табакерки из собрания британских королей. По оценкам СМИ, стоимость похищенного превышала €1 млн (92,8 млн рублей), однако официальная сумма ущерба не раскрывалась. Полученную выплату планируется направить на пополнение фонда драгоценностей.

Ранее появилась информация, что Карл III выступит с обращением к нации 15 августа. Предположительно, монарх произнесет речь по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны, речь для выступления он написал сам.

До этого Иэн Болл, который попытался застрелить полицейского при попытке похищения дочери Елизаветы II, принцессы Анны в 1974 году, заявил о своей невиновности. По его словам, преступление якобы было сфабриковано для поднятия продаж автобиографии монаршей особы.