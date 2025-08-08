Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации

Карл III Карл III Фото: Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский король Карл III выступит с обращением к нации 15 августа, сообщает The Daily Mirror со ссылкой на Букингемский дворец. Предположительно, монарх произнесет речь по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны.

По информации журналистов, он сам написал речь для выступления. Отмечается, что 15 августа 1945 года дед Карла III, король Георг VI объявил по радио о капитуляции Японии.

Ранее журналисты заявили, что больного короля преследует мысль о смерти его давней любовницы, которая умерла несколько десятилетий назад при загадочных обстоятельствах. Как отмечают источники среди придворных, в молодости принц Чарльз был известен тем, что «гонялся за юбками». Будучи женатым на принцессе Диане — матери принца Уильяма и принца Гарри, у него были две любовницы — его нынешняя жена королева Камилла и некая леди Дейл «Канга» Трайон.

Также известно, что Карл III сильно измотан онкологическим заболеванием и плотным графиком работы. По данным западных журналистов, близкие опасаются, что монарх может довести себя до полного истощения.

