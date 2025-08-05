Королевская семья Британии: последние новости, рецидив и похудение Миддлтон

Состояние принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызывает опасение у ее близких из-за сильной потери веса и возможном рецидиве рака, сообщает RadarOnline. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 5 августа?

Что известно о состоянии Миддлтон

Спустя более полугода после того, как Кейт Миддлтон объявила о том, что ее онкологическое заболевание перешло в стадию ремиссии, ее состояние вновь стало вызывать опасение из-за сильной потери веса — принцесса Уэльская похудела до 90 фунтов (40,8 кг), пишет RadarOnline. По его данным, худоба может указывать на осложнения в ходе борьбы с раком.

«Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака — или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Говорят, у нее сейчас трудный период, нет аппетита, и в результате она теряет вес. Она сильно похудела, у нее почти нет мышечного тонуса. У Кейт всегда была спортивная фигура, но сейчас она далека от этого», — сообщили инсайдеры.

О борьбе с раком Миддлтон впервые публично объявила в марте 2024 года. Она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после того, как во время операции на брюшной полости у нее была диагностирована онкология. По словам принцессы, восстановление после болезни оказалось для нее тяжелым испытанием.

«Вы надеваете маску храбрости во время терапии, но после нее наступает самый сложный этап. Вы больше не под наблюдением врачей, но и не способны функционировать, как раньше», — делилась она.

Что известно о состоянии Карла III

Король Великобритании Карл III сильно измотан онкологическим заболеванием и плотным графиком работы, сообщает The Daily Beast. По его данным, близкие опасаются, что монарх может довести себя до полного истощения.

Карл III Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из источников в окружении Карла III пояснил, что король отказывается сбавить темп, поскольку именно работа придает ему силы.

«Он измотан. Сложность в том, что работа его заряжает, но ему нужно сделать паузу. Камилла хочет, чтобы он сбавил темп, но он отказывается», — поделился инсайдер.

О том, что у Карла III рак, Букингемский дворец объявил в феврале 2024 года. Монарх проходил обследование в связи с болезнью простаты, в ходе которого выявили онкологию. При этом специфику заболевания короля раскрывать не стали, заявив лишь, что рака простаты нет.

На что готов принц Гарри ради примирения с отцом

Принц Гарри ради примирения с отцом Карлом III готов раскрыть свое расписание для членов королевской семьи, сообщает RadarOnline. По его данным, подобный шаг необходим, чтобы действия Сассекского не затмевали официальные сообщения из Букингемского дворца.

Так произошло ранее, когда Гарри отправился в Анголу и новости на эту тему затмили публикации про новый портрет королевы Камиллы, выпущенный дворцом к ее 78-летию. После того как принц и его семья обменяются своими графиками, подобных ситуаций можно будет легко избежать.

«Хотя Гарри по-прежнему опасается слишком глубоко погружаться в королевские дела, этот жест рассматривается как важный шаг на пути к восстановлению доверия», — отметил источник.

Инсайдеры утверждают, что до начала переговоров между Гарри и Карлом III Сассекские «наслаждались» конфликтами и публичными разногласиями с королевской семьей, однако теперь младший наследник короля стремится избегать споров с родней.

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