Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон

Карл III годами скрывал ненависть к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 22 июня?

Что известно о ненависти Карла III к Миддлтон

Карл III сблизился с Кейт Миддлтон после того, как они заболели раком, однако их отношения не всегда были благоприятными, сообщает Daily Express. По данным журналистов, монарх длительное время скрывал ненависть к принцессе из-за того, что она опрометчиво повела себя на его коронации в 2023 году: Уэльская с детьми опоздала на церемонию и не поклонилась супруге Карла III — Камилле.

Источник утверждает, что король также длительное время недолюбливал Миддлтон из-за того, что после свадьбы с принцем Уильямом она стала часто сниматься для журналов и лидировать в рейтингах «народной любви» к членам королевской семьи. До этого на обложках был практически всегда он сам.

«Вдвойне неприятной ситуацию для Карла сделал тот факт, что раньше с ним такое уже случалось: его первая жена, покойная принцесса Диана, очень быстро затмила его», — отметила писательница Кэти Николл.

Почему Гарри решил примириться с Карлом III

Принц Гарри затосковал по прежней жизни в Великобритании и решил примириться с отцом, королем Карлом III, сообщает Catalunya Diary.

Источник из окружения принца рассказал, что Гарри грустит из-за разрыва с семьей. При этом герцог Сассекский старается также идти навстречу своей супруге Меган Маркл, которая наслаждается жизнью в Калифорнии.

Принц Гарри Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Инсайдер утверждает, что принц пытается помириться со своим отцом из-за ухудшения здоровья короля и планирует проводить больше времени на родине, чтобы возобновить отношения с родней. Однако ситуация осложняется конфликтом Гарри со старшим братом принцем Уильямом, примирение с которым, как уточняет Catalunya Diary, на настоящий момент невозможно.

Окружение Гарри отмечает, что он продолжает искать баланс между верностью жене и тоской по родным.

Ранее стало известно, что представители Карла III и принца Гарри провели в Лондоне тайные переговоры о примирении. По данным DailyMail, в неформальной обстановке обсуждались темы, которые волнуют обе стороны.

«Впереди долгий путь, но впервые за много лет канал общения открыт. Официальной повестки дня не было, только неформальные посиделки за выпивкой. Обе стороны хотели обсудить волнующие их вопросы», — отметил источник издания.

По словам инсайдера, эта встреча стала небольшим первым шагом в процессе восстановления разорванных отношений между герцогом и герцогиней Сассекскими и остальными членами королевской семьи.

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