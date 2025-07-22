Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 11:07

Магнитные бури сегодня, 22 июля: что завтра, нарушение сна, риск инсульта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 22 июля, возбужденная магнитосфера возможна только в 10% случаев. Каков прогноз на завтра, для кого опасны магнитные бури?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 июля

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодня, 22 июля, шанс возникновения магнитной бури составляет всего 5%.

Возбужденная магнитосфера возможна только в 10% случаев, а спокойная магнитосфера ожидается в течение 87% дня. Индекс АП (средний показатель активности за сутки) — 12%, что также укладывается в норму и не представляет угрозы.

Эксперты также уточнили, что завтра, 23 июля, возможен рост геомагнитной активности почти до четырех баллов, что выше обычного.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для кого особенно опасны магнитные бури

Врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов рассказал, что магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста из-за незрелой структуры головного мозга. По его словам, в период геомагнитных колебаний у них может сильно меняться настроение и нарушаться сон. Также уязвимы люди старше 45 лет.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил Евдокимов.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова пояснила, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — уточнила она.

Читайте также:

Возвращение в «Универ», долг 700 тысяч, вес: как живет Мария Кожевникова

Критика Брухуновой, поцелуи с Янковским: как живет актриса Диана Пожарская

Составлен список уехавших артистов, которые хотят вернуться в Россию

новости
магнитные бури
космос
прогнозы
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений
В Госдуме потребовали увеличить зарплаты и соцвыплаты бюджетников
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.