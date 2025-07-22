Магнитные бури сегодня, 22 июля: что завтра, нарушение сна, риск инсульта

Сегодня, 22 июля, возбужденная магнитосфера возможна только в 10% случаев. Каков прогноз на завтра, для кого опасны магнитные бури?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 июля

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодня, 22 июля, шанс возникновения магнитной бури составляет всего 5%.

Возбужденная магнитосфера возможна только в 10% случаев, а спокойная магнитосфера ожидается в течение 87% дня. Индекс АП (средний показатель активности за сутки) — 12%, что также укладывается в норму и не представляет угрозы.

Эксперты также уточнили, что завтра, 23 июля, возможен рост геомагнитной активности почти до четырех баллов, что выше обычного.

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Для кого особенно опасны магнитные бури

Врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов рассказал, что магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста из-за незрелой структуры головного мозга. По его словам, в период геомагнитных колебаний у них может сильно меняться настроение и нарушаться сон. Также уязвимы люди старше 45 лет.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил Евдокимов.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова пояснила, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — уточнила она.

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