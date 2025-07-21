Магнитные бури сегодня, 21 июля: что завтра, перепады настроения, депрессия

Магнитные бури сегодня, 21 июля: что завтра, перепады настроения, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 21 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого опасны бури?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 июля

По предварительной оценке ИКИ РАН, в понедельник, 21 июля, магнитосфера Земли должна быть в спокойном состоянии, Кр-индекс — на уровне одной-двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

На Солнце произошла одна новая вспышка класса C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,0.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 21 июля, геомагнитных бурь не ожидается.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится», — добавил источник.

Во вторник, 22 июля, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитное поле Земли будет спокойным, Кр-индекс ожидается на уровне понедельника — одна-две единицы. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в среду, 23 июля, утверждает my-calend.

«Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — отметил портал.

По оценке ИКИ РАН, 23 июля вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в течение суток ожидается в районе трех единиц, однако между 12:00 и 15:00 мск возможен всплеск до четырех и выше.

Для кого опасны магнитные бури

Магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста из-за незрелой структуры головного мозга, заявил врач — терапевт-невролог Александр Евдокимов. В период геомагнитных колебаний у них может сильно меняться настроение и нарушаться сон. Также уязвимы люди старше 45 лет, подчеркнул специалист.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил Евдокимов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перебои в работе сердца во время магнитной бури возможны у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявила доктор медицинских наук Рина Заславская.

«Исследования показали, что существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы. У таких людей будут включаться всякие аномальные механизмы в организме. У любого человека включается механизм саморегуляции в момент магнитных колебаний. Организм самостоятельно борется с природным явлением», — сообщила врач.

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