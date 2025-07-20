Магнитные бури сегодня, 20 июля: что завтра, мигрени, проблемы с дыханием

Магнитные бури сегодня, 20 июля: что завтра, мигрени, проблемы с дыханием

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 20 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить мощнейшие бури?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 июля

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 20 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс не должен подняться выше двух единиц в течение суток. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

На Солнце произошли шесть вспышек, все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,8.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 20 июля, нет геомагнитных бурь.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится», — добавил источник.

В понедельник, 21 июля, согласно предварительной оценке лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток сохранит текущие низкие значения — до двух единиц.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — предупредил my-calend.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее интенсивность оценивается в пять баллов, утверждает my-calend.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Как пережить мощнейшие магнитные бури

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что во время магнитных бурь важно увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, чтобы снизить нагрузку на организм. По ее словам, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на нервную систему, обострять хронические заболевания и повышать риск сосудистых осложнений.

«Возмущение геомагнитного поля оказывает возбуждающее действие на симпатическое звено вегетативной нервной системы, повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, подавляет настроение и снижает трудоспособность. Повышается вероятность развития ишемических атак со стороны мозговых, коронарных и других сосудов. Особенно тяжело реагируют на перепады погоды перенесшие инсульт и инфаркт миокарда и лица с нарушениями обмена веществ — ожирением, сахарным диабетом», — пояснила Малиновская.

Для поддержания здоровья в период возмущения магнитного поля Земли важно не только достаточно спать, но и принимать витамины группы В, которые укрепляют нервную систему, подчеркнула врач.

«В течение дня старайтесь не перегружать желудок тяжелой пищей, лучше есть часто и небольшими порциями. Важно избегать стрессов, ответственных мероприятий и напряженных занятий в дни, когда атмосферное давление слишком резко меняется», — заключила Малиновская.

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