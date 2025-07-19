Магнитные бури сегодня, 19 июля: что завтра, инсульты, скачки давления

Магнитные бури сегодня, 19 июля: что завтра, инсульты, скачки давления

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 19 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 июля

В субботу, 19 июля, по предварительной оценке ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс ожидается в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,8.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 73%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, сегодня, 19 июля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — добавил источник.

В воскресенье, 20 июля, по оценке лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс прогнозируется в районе двух единиц, что говорит о спокойном состоянии магнитного поля Земли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее интенсивность оценивается в пять баллов, утверждает my-calend.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Врач-кардиолог заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

По словам врача-терапевта Надежды Капинской, магнитные бури особенно опасны для гипертоников.

«Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — отметила медик.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что геоудары представляют большую опасность для астматиков, гипертоников и людей с ослабленным иммунитетом.

Умнов подчеркнул, что у некоторых магнитные бури провоцируют инсульты, кровотечения и бессонницу. Минимизировать риски поможет хороший отдых, а также отказ от кофеина и нагрузок на сердце.

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