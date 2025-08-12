Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:52

Погода в Москве во вторник, 12 августа: в столице запахло ранней осенью?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Московском регионе запахло ранней осенью, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в столице во вторник, 12 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 12 августа

По данным Тишковца, с утра в Москве было плюс 15 градусов, пасмурно и без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с. Влажность: 94%. Атмосферное давление составляло 745,6 мм рт. ст.

В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда продолжат поступать новые порции осадков и прохлады. Также может прогреметь гром.

«Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. В середине дня не выше плюс 18–21 градуса. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм рт. ст. Температура воды на реках и озерах — плюс 18 градусов», — сообщил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в ближайшие дни жаркой погоды в столице не будет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Конечно же, в августе в Москве бывают температуры выше 25 градусов, а это уже жаркая погода. Исключать этого нельзя, но именно сейчас можно говорить уверенно о наступлении периода умеренной, спокойной погоды, когда температура будет ниже нормы на 1–1,5 градуса. Но сейчас жаркой погоды на ближайшие 8–10 дней не видно», — сказал он.

При этом, по предварительному прогнозу, с четверга, 14 августа, в Московском регионе будет преимущественно без осадков и солнечно. Температура ожидается на уровне около и выше нормы. По словам Вильфанда, предстоящие выходные тоже будут более теплыми и солнечными.

В среду, 13 августа, в Москве местами кратковременные дожди, ночью — плюс 12–14 градусов, днем — плюс 20–22 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 12 августа

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, во вторник Северная столица продолжит ощущать влияние циклона, кружащего над Поволжьем. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

«Температура воздуха — плюс 20–22 градуса, в Ленинградской области — плюс 19–24 градуса. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, — написал Леус.

В среду кратковременные дожди, ночью — плюс 12–14 градусов, днем — плюс 20–22 градуса.

