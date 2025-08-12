«Чтобы не страдали»: в Госдуме объяснили, кого не затронет налог на роскошь

Подходить к реализации идеи введения налога на роскошь для избыточно богатых россиян нужно аккуратно, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, в рамках этого процесса не должны пострадать обычные граждане, например, владельцы унаследованных квартир.

Идея налога на роскошь – здесь нужно аккуратно подойти, чтобы не страдали наши люди, например собственники квартир, которым они достались по наследству, — подчеркнул парламентарий.

В то же время депутат отметил, что в стране действительно живет множество очень состоятельных людей, у которых есть и яхты, и личные самолеты, и огромные виллы. Руководитель фракции выразил мнение, что взимание с них 35% налогов было бы абсолютно правильным, особенно в условиях единения российского общества и проведения СВО.

У нас есть топ-менеджеры госкорпораций, которые получают десятки миллионов рублей в месяц. Я не оговорился. Я думаю, что 35% налогов если бы с них брать, это было бы абсолютно правильно, — отметил Миронов.

Ранее Миронов и первый замруководителя партии СРЗП Яна Лантратова выступили с инициативой о снижении пенсионного возраста родителям за каждого ребенка. В частности, парламентарии предложили снизить пенсионный возраст на один год при наличии двух детей, на три года — за трех детей, на пять — за четырех и более детей.