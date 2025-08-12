Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей

Депутаты выступили с инициативой о снижении пенсионного возраста родителям за каждого ребенка, передает ТАСС. Ее авторами стали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова. В частности, они предлагают снизить пенсионный возраст на один год при наличии двух детей, на три года — за трех детей, на пять — за четыре и более.

Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей, — сказано в документе.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что работодатели не смогут уволить предпенсионеров в случае, если будет принято решение официально увеличить длительность их отпуска на семь дней. Он подчеркнул, что увольнение в таком случае будет считаться дискриминацией.