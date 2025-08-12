В Британии раскрыли, на что готов пойти Зеленский в соглашении по Украине

В Британии раскрыли, на что готов пойти Зеленский в соглашении по Украине FT: Зеленский признал возможность утраты территорий в соглашении по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский негласно признал возможность утраты территорий в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times. По данным издания, принятие им этого факта произошло в последние месяцы.

За последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с заморозкой конфликта, подразумевающей продолжение де-факто контроля России над украинскими территориями в рамках соглашения, соблюдающего некоторые его ключевые требования, — сказано в материале.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания украинского лидера о территориальных вопросах. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа, «слишком далека от Украины».