Президент Украины Владимир Зеленский не имеет иного выбора, кроме как принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров, заявила директор Института Лейбница по исследованию мира и конфликтов Николь Дайтельхофф в колонке для издания Tagesspiegel. По словам эксперта, он «загнан в угол» и должен начать диалог немедленно.

Зеленский загнан в угол: ему нужно идти на переговоры сейчас, — написала она.

Автор статьи отметила, что переговорные позиции Зеленского серьезно ослаблены из-за коррупционного скандала в его окружении, неудач на фронте, включая потерю важных населенных пунктов, падение морального духа в армии и рост дезертирства.

В публикации говорится, что в случае отказа от переговоров Киеву придется полагаться исключительно на помощь Европы, что может привести к затягиванию конфликта, дальнейшему ослаблению Украины и ухудшению ее позиций на возможных будущих переговорах.

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что в Вашингтоне планируют отстранение Зеленского от власти в пользу более лояльного к новой американской администрации кандидата. По его словам, основным мотивом является нежелание украинского президента адаптироваться к политике команды лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.