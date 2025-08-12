Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты

Людям с клаустрофобией, эпилепсией, склонным к тревожности следует отказаться от посещения любых хоррор-квестов, заявила НСН психолог Екатерина Каталина. По ее словам, наибольшую опасность для психики представляют актеры, которые специально пугают людей на таких мероприятиях.

Некоторые квесты, особенно в которых задействованы актеры, которые специально пугают посетителей, могут представлять риски для людей с определенными заболеваниями или психическими состояниями. Например, явно не стоит посещать хоррор-квесты людям с клаустрофобией, эпилепсией, склонным к тревожности, — заявила она.

Ранее в Уфе Следственный комитет начал разбирательство в отношении хоррор-квеста, где аниматоры били 12-летних девочек электрошокером и таскали за волосы. Компания из шести школьниц не ожидала такого жесткого обращения. Одна из девочек обратилась за медицинской помощью.

До этого в Москве актер квеста «Техасская резня. Кожаное лицо» ударил малолетнюю посетительницу ножом по руке и сломал ей палец. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что квест не предназначен для лиц младше 18 лет, но 14-летнюю школьницу пропустил организатор.